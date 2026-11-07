Σε γιορτινό κλίμα και με πλήθος κόσμου να κατακλύζει την κεντρική πλατεία του, ο Ταξιάρχης Χαλκιδικής έδωσε και φέτος το έναυσμα για την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου στην Ελλάδα.

Το βράδυ του Σαββάτου (7/11), παραμονή της γιορτής του πολιούχου του χωριού, Αρχαγγέλου Μιχαήλ, αμέσως μετά τον Μέγα Εσπερινό, φωταγωγήθηκε το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο της χώρας.

Κάτοικοι και επισκέπτες έγιναν μέρος μιας ξεχωριστής γιορτής, με πρωταγωνιστή ένα εντυπωσιακό έλατο ύψους περίπου 15 μέτρων, το οποίο φώτισε την πλατεία και σηματοδότησε την αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα.

Η Φιλαρμονική του Δήμου Πολυγύρου ανέλαβε να δημιουργήσει την κατάλληλη εορταστική ατμόσφαιρα, χαρίζοντας όμορφες στιγμές στους παρευρισκόμενους.

Στη γιορτή έδωσαν το «παρών», μεταξύ άλλων, ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής Γιάννης Κουφίδης, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, οι βουλευτές Χαλκιδικής Γιάννης Γιώργος, ο Διευθυντής του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Νίκος Μπλόσκας, ο πρόεδρος της ‘Ενωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής Γρηγόρης Τάσιος καθώς και εκπρόσωποι συλλόγων και τοπικών φορέων. Χαιρετισμό απέστειλε και ο δήμαρχος Πολυγύρου, Γιώργος Εμμανουήλ, μέσω του αντιδημάρχου Γιάννη Λελεγιάννη καθώς ο δήμαρχος βρίσκεται στην Καλαμάτα για το συνέδριο της ΚΕΔΕ.

Σημαντική ήταν και η συμβολή των συλλόγων του χωριού στη διοργάνωση. Συμμετείχαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ταξιάρχη, ο Σύλλογος Νεολαίας Ταξιάρχη, ο Αθλητικός Σύλλογος «Χολομών», ο Σύλλογος Γυναικών Ταξιάρχη και ο Σύλλογος Απανταχού Ταξιαρχιωτών.

Το έθιμο που κρατά τον Ταξιάρχη στην πρώτη θέση των Χριστουγέννων

Για τον Ταξιάρχη, η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου είναι κάτι περισσότερο από μια εορταστική εκδήλωση. Πρόκειται για μια παράδοση που συνδέεται με τη θρησκευτική ζωή, την τοπική ιστορία και την κύρια παραγωγική δραστηριότητα του χωριού.

Κάθε χρόνο, το δέντρο ανάβει την παραμονή της γιορτής του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, προστάτη του Ταξιάρχη, αμέσως μετά τον Μέγα Εσπερινό. Η επιλογή της συγκεκριμένης ημέρας δεν είναι τυχαία, καθώς μετά την ολοκλήρωση των εορτασμών ξεκινά η περίοδος κοπής και διάθεσης των χριστουγεννιάτικων ελάτων.

Η καλλιέργεια ελάτων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του χωριού και βασική επαγγελματική δραστηριότητα για πολλές οικογένειες. Τα δέντρα που παράγονται στην περιοχή ταξιδεύουν κάθε χρόνο σε ολόκληρη την Ελλάδα, μεταφέροντας το άρωμα και τη μαγεία των Χριστουγέννων σε χιλιάδες σπίτια.

Με τη φωταγώγηση του εντυπωσιακού ελάτου, ο Ταξιάρχης ανανέωσε και φέτος το χριστουγεννιάτικο ραντεβού του με την Ελλάδα, διατηρώντας ένα έθιμο που έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητάς του.

Στη γιορτή έδωσαν το «παρών», μεταξύ άλλων, ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής Γιάννης Κουφίδης, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, οι βουλευτές Χαλκιδικής Γιάννης Γιώργος, ο Διευθυντής του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Νίκος Μπλόσκας, ο πρόεδρος της ‘Ενωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής Γρηγόρης Τάσιος καθώς και εκπρόσωποι συλλόγων και τοπικών φορέων. Χαιρετισμό απέστειλε και ο δήμαρχος Πολυγύρου, Γιώργος Εμμανουήλ, μέσω του αντιδημάρχου Γιάννη Λελεγιάννη καθώς ο δήμαρχος βρίσκεται στην Καλαμάτα για το συνέδριο της ΚΕΔΕ.

Πηγή: thestival.gr