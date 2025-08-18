Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου, προχώρησαν στη σύλληψη δύο νεαρών για διακίνηση, κατοχή και μεταφορά ναρκωτικών ουσιών, σε περιοχή του δήμου Νέας Προποντίδας, στη Χαλκιδική.

Οι δράστες, ένας 23χρονος οδηγός και ο 18χρονος συνοδηγός του, εντοπίστηκαν μέσα σε όχημα, όπου στην κατοχή του 18χρονου, βρέθηκαν επτά συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους 17,4 γραμμαρίων.

Αμέσως μετά, ακολούθησε έρευνα στο διαμέρισμα του 18χρονου στη δυτική Θεσσαλονίκη, το οποίο χρησιμοποιούσε ως «καβάτζα», για τη διακίνηση των ναρκωτικών.

Εκεί, κατασχέθηκαν δύο συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους 960 γραμμαρίων, μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας με υπολείμματα κάνναβης και ένα κινητό τηλέφωνο.

Οι δύο συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης.