Το απόγευμα της Πέμπτης 28 Αυγούστου, στη θαλάσσια περιοχή της Καλλιθέας στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, ένα τετράχρονο αγόρι από τη Σερβία, παραλίγο να πνιγεί.

Η Λιμενική Αρχή Νέων Μουδανιών ενημερώθηκε άμεσα, ενώ καθοριστική για την έκβαση του περιστατικού, ήταν η επέμβαση του ναυαγοσώστη, ο οποίος προσέφερε τις πρώτες βοήθειες στο παιδί, μέχρι να φτάσει ιατρική βοήθεια.

Το αγοράκι διακομίστηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Η ανακούφιση είναι εμφανής τόσο στην οικογένειά του όσο και σε όσους παρακολούθησαν την αγωνιώδη διάσωση.

Στο μεταξύ, το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών, που διενεργεί την προανάκριση, προχώρησε στη σύλληψη του πατέρα του παιδιού για παράβαση του άρθρου 306 του Ποινικού Κώδικα περί «Έκθεσης».

Παρά το αρχικό σοκ, το ευχάριστο είναι ότι χάρη στην ετοιμότητα και την ψυχραιμία του ναυαγοσώστη, η ιστορία είχε αίσιο τέλος.