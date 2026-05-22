Ένας 45χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα στη Χαλκιδική και, συγκεκριμένα, στην περιοχή της Νέας Φώκαιας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thesspost.gr, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, ο άτυχος άνδρας χτυπήθηκε από αυτοκίνητο στον κεντρικό δρόμο της περιοχής, με συνέπεια να τραυματιστεί θανάσιμα.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και η αστυνομία, με τον οδηγό να δηλώνει «σοκαρισμένος».

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο τοπικό Κέντρο Υγείας, ενώ στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο οδηγός του αυτοκινήτου.