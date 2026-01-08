Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην Αρναία Χαλκιδικής, όπου 62χρονος τραυμάτισε τον 51χρονο συμπέθερό του, με αιχμηρό αντικείμενο.

Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από το σπίτι του 51χρονου, όπου για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο υπήρξε συμπλοκή. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ο 51χρονος προσπάθησε να αφοπλίσει τον 62χρονο, ο οποίος, επίσης, τραυματίστηκε.

Οι δύο άνδρες με καταγωγή από την Αλβανία μεταφέρθηκαν με ιδία μέσα στο Κέντρο Υγείας Παλαιοχωρίου, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 62χρονος.

Στη συνέχεια διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ