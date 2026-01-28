Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Τετάρτης (28/1) σε περιοχή της Χαλκιδικής, όταν βαν συγκρούστηκε μετωπικά με σχολικό λεωφορείο, που μετέφερε μαθητές προς το σχολείο τους.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τρεις επιβάτες του βαν, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο πλησιέστερο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν πληροφορίες, για τη σοβαρότητα της κατάστασής τους.

Ευτυχώς, οι μαθητές που επέβαιναν στο λεωφορείο, καθώς και ο οδηγός του, είναι καλά στην υγεία τους. Το ατύχημα σημειώθηκε στον επαρχιακό δρόμο Παλαιοχωρίου – Αγίου Νικολάου, με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη, να διερευνώνται. Προανάκριση για το περιστατικό, διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αρναίας.