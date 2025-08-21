Βίντεο/Φωτογραφία: Αλέξης Σφαέλος

Οι σύντομες βροχοπτώσεις που έπληξαν την περιοχή της Χαλκιδικής έδωσαν μια ανάσα ζωής στον τόπο, αλλά και στο ζωικό βασίλειο. Στην περιοχή κοντά στο γνωστό «Μπαλκονάκι», δύο υδρόβιες χελώνες βγήκαν για… μπαρότσαρκα, μιας και η αυξημένη στάθμη των υδάτων τους έδωσε την ευκαιρία.

Δείτε βίντεο:

Οι υδρόβιες χελώνες στην Ελλάδα

Οι υδρόβιες χελώνες αποτελούν σημαντικό μέρος της φυσικής πανίδας της χώρας.

Από τα πιο γνωστά είδη είναι η θαλάσσια χελώνα καρέτα-καρέτα (Caretta caretta), η οποία αναπαράγεται σε παραλίες του Ιονίου και κυρίως στη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και τον Κυπαρισσιακό Κόλπο.

Επίσης, σε γλυκά νερά ποταμών, λιμνών και ελών συναντάται η μεσογειακή νεροχελώνα (Mauremys rivulata), ένα ήρεμο είδος που παίζει ρόλο στο οικοσύστημα των υγροτόπων.

Οι υδρόβιες χελώνες απειλούνται από την απώλεια βιότοπων, τη ρύπανση και την ανθρώπινη παρέμβαση, γι’ αυτό και προστατεύονται από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.