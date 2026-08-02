Συναγερμός σήμανε χθες, Σάββατο 2 Αυγούστου, το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Νικολάου Σίβηρης, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, όταν μηχανοκίνητη λέμβος στην οποία επέβαιναν πέντε Ρουμάνοι τουρίστες βυθίστηκε ξαφνικά.

Οι επιβαίνοντες κατάφεραν να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και βγήκαν κολυμπώντας με ασφάλεια στην κοντινή ακτή.

Αμέσως μετά την ενημέρωση της Λιμενικής Αρχής Νέων Μουδανιών, στο σημείο έσπευσαν στελέχη της με περιπολικό όχημα για την παροχή συνδρομής.

Όλοι οι τουρίστες είναι καλά στην υγεία τους και δήλωσαν στους λιμενικούς ότι δεν επιθυμούν τη διακομιδή τους σε κάποιο νοσοκομείο.

Παράλληλα, το βυθισμένο σκάφος ανελκύστηκε με ασφάλεια και μεταφέρθηκε στην ξηρά με μέριμνα του ιδιοκτήτη του, ενώ από το συμβάν δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος έχει αναλάβει το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.