Έντονη ανησυχία επικρατεί στην τοπική κοινωνία της Νικήτης στη Χαλκιδική, καθώς η παρουσία λύκου εντός κατοικημένης περιοχής προκαλεί πλέον συχνούς πονοκεφάλους στους κατοίκους.

Το πιο πρόσφατο συμβάν εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ της περασμένης Παρασκευής 13 Νοεμβρίου. Η κάτοικος της Νικήτης, Ιωάννα Καραθανάση, περπατούσε αμέριμνη κρατώντας έναν φακό, όταν ξαφνικά βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με τον λύκο.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, είπε πως ενώ πάγωσε στη θέα του ζώου, προσπάθησε να διατηρήσει την ψυχραιμία της και γύρισε αμέσως προς τα πίσω. Αμέσως μετά, ο λύκος εισέβαλε στην αυλή ενός σπιτιού, όπου, όπως μαρτυρούν και οι ήχοι στο βίντεο, επιτέθηκε σε μια γάτα.

Δεύτερη εμφάνιση μέσα σε έναν μήνα

Η συγκεκριμένη επίσκεψη δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, καθώς είναι η δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα ενός μόλις μήνα που λύκος εντοπίζεται μέσα στον οικισμό της Νικήτης. Είχε προηγηθεί ένα ακόμα ανησυχητικό περιστατικό τον Οκτώβριο, όταν το άγριο ζώο είχε πλησιάσει σε απόσταση αναπνοής έναν κάτοικο, την ώρα που καθόταν έξω από το σπίτι του.

Σε εξέλιξη οι έρευνες από την «Καλλιστώ»

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιοι φορείς παρακολουθούν στενά την κινητικότητα των λύκων στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με την περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ», η λύκαινα που τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε επιτεθεί σε ένα τετράχρονο παιδί και έναν Σέρβο τουρίστα στον Νέο Μαρμαρά, έχει ήδη ταυτοποιηθεί, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι προσπάθειες για τον εντοπισμό και την απομάκρυνσή της.