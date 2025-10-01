Όταν εντοπίζεις 114 στρέμματα κάνναβης, ξεριζώνεις πάνω από 8 χιλιάδες δέντρα που έφταναν σε ύψος μέχρι και 3,5 μέτρα, βρίσκεις την πλήρως οργανωμένη εγκατάσταση για την καλλιέργεια της φυτείας, «παίρνεις» από τα χέρια των διακινητών 15 εκατομμύρια ευρώ που θα κέρδιζαν αν πουλούσαν το παράνομο εμπόρευμα τους και έρχεται η ώρα του δικαστηρίου, περιμένει κανείς να ακουστούν στην δικαστική αίθουσα πολλά χρόνια κάθειρξης.

Στην περίπτωση όμως της υπόθεσης, που είχε απασχολήσει την κοινή γνώμη τον Οκτώβριο του 2024, δεν έγινε κάτι τέτοιο.

Συγκεκριμένα, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Χαλκίδας επέβαλλε στον βασικό κατηγορούμενο, που όπως ανέφερε το δελτίο τύπου της αστυνομίας, «συνελήφθη ως μέλος εγκληματικής ομάδας, σκοπός της οποίας ήταν η καλλιέργεια των δενδρυλλίων κάνναβης και η περαιτέρω διακίνησή τους», ποινή κάθειρξης μόλις 9 ετών!

Η φυτεία είχε αναπτυχθεί σε αγροτεμάχιο στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βαγίων, παραπλεύρως της οδού Αλιάρτου – Ακραιφνίου και σε μικρή απόσταση από την εκκλησία του Προφήτη Ηλία.

Άλλος κατηγορούμενος που αντιμετώπιζε την κατηγορία της συνέργειας αθωώθηκε με τον συνήγορο του, γνωστό ποινικολόγο Γιάννη Γλύκα, να δηλώνει ότι «οι αστυνομικές αρχές, σε όλη τη διάρκεια της προανακριτικής και ανακριτικής διαδικασίας, δεν συγκέντρωσαν ούτε το ελάχιστο στοιχείο που να συνδέει τον εντολέα μας με την υπόθεση, ενώ το όνομά του δεν περιλαμβανόταν σε καμία απολύτως πληροφορία ή αναφορά σχετική με τη συγκεκριμένη παράνομη δραστηριότητα».

Να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, «την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Θηβών, από κοινού με την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής… Για τον εντοπισμό της φυτείας σημαντική ήταν η συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Βορειοανατολικής Αττικής».

Επίσης, ένα άλλο σημαντικό στοιχείο ήταν το γεγονός ότι «ο ίδιος ο εντολέας μας, με διάθεση πλήρους συνεργασίας προς τις αρχές, αιτήθηκε τη λήψη δείγματος γενετικού υλικού (DNA) και τη σύγκρισή του με τα κατασχεθέντα αντικείμενα, αίτημα το οποίο έγινε δεκτό και απέφερε απολύτως θετικό αποτέλεσμα υπέρ της αθωότητάς του».

Ο κ. Γλύκας καταλήγει λέγοντας ότι «το βάρος της απόδειξης φέρουν αποκλειστικά οι διωκτικές αρχές και όχι ο κατηγορούμενος και στην προκειμένη περίπτωση, οι αρχές δεν είχαν κανένα αποδεικτικό στοιχείο να εισφέρουν εις βάρος του εντολέα μας».

Και τα ερωτήματα που τίθονται είναι τα εξής… Δεν έκαναν όλες τις απαραίτητες ενέργειες οι αστυνομικοί που ασχολήθηκαν με την υπόθεση;