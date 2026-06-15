Με ανακοίνωσή του το «Χαμόγελο του Παιδιού», ενημερώνει το κοινό σχετικά με περιστατικό απόπειρας απάτης στις Σπέτσες, σε κατάστημα που φιλοξενεί κουμπαρά του Οργανισμού.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

«Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώνει το κοινό και τους συνεργάτες του για περιστατικό απόπειρας εξαπάτησης που σημειώθηκε πρόσφατα στις Σπέτσες, σε κατάστημα που φιλοξενεί κουμπαρά του Οργανισμού.

Συγκεκριμένα, άτομο που παρουσιάστηκε ως «κωφός» εισήλθε στο κατάστημα Πολίτης Αμυγδαλωτά και παρέδωσε στην υπάλληλο έγγραφο με το λογότυπο του Χαμόγελου του Παιδιού, ζητώντας χρηματική ενίσχυση. Η υπάλληλος, θεωρώντας ότι πρόκειται για επίσημη διαδικασία, ανταποκρίθηκε, καθώς στο έγγραφο υπήρχαν υπογραφές και αναγραφόμενα ποσά.

Θέλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι ο Οργανισμός δεν πραγματοποιεί συλλογή χρημάτων με αυτόν τον τρόπο. Δεν αποστέλλουμε άτομα για είσπραξη χρημάτων, ούτε χρησιμοποιούμε έγγραφα για άμεση οικονομική ενίσχυση.

Η ομάδα μας ενημέρωσε άμεσα το κατάστημα και προχωρά στις απαραίτητες ενέργειες για την προστασία των συνεργατών και του κοινού.

Καλούμε όλα τα καταστήματα που φιλοξενούν κουμπαρά μας να είναι σε επαγρύπνηση. Σε περίπτωση που κάποιος επιχειρήσει κάτι αντίστοιχο, παρακαλούμε να μην δοθούν χρήματα και να υπάρξει άμεση επικοινωνία με τον Οργανισμό.

Η προστασία και η διαφάνεια είναι για εμάς αδιαπραγμάτευτες αξίες».