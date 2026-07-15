Ένα απίστευτο περιστατικό που εκτυλίχθηκε σε πολυσύχναστη παραλία της Λήμνου έχει γίνει το απόλυτο viral των τελευταίων ωρών στο TikTok, προκαλώντας έντονες συζητήσεις.

Στελέχη του Λιμενικού Σώματος βεβαίωσαν διοικητικό πρόστιμο ύψους 250 ευρώ σε αναβάτη όρθιας κωπηλασίας (SUP), καθώς κατά τη διάρκεια ελέγχου διαπιστώθηκε ότι δεν φορούσε το υποχρεωτικό ατομικό σωσίβιο.

Το συμβάν αυτό φέρνει στο προσκήνιο την αυστηρή αλλά σε μεγάλο βαθμό άγνωστη νομοθεσία που διέπει τη χρήση των θαλάσσιων μέσων αναψυχής στην Ελλάδα.

Το χρονικό του ελέγχου στην παραλία του Αη Γιάννη

Σύμφωνα με το Limnoslive.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 14 Ιουλίου, στην παραλία του Αη Γιάννη στη Λήμνο, όταν στελέχη του τοπικού Λιμενικού Σώματος, πραγματοποιώντας προγραμματισμένους ελέγχους για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας, εντόπισαν έναν άνδρα να κάνει SUP.

Όταν τον προσέγγισαν, διαπίστωσαν ότι ο αναβάτης απολάμβανε τη βόλτα του χωρίς να φέρει πάνω του το προβλεπόμενο ατομικό σωσίβιο. Οι λιμενικοί προχώρησαν άμεσα στη βεβαίωση της παράβασης, επιβάλλοντας το διοικητικό πρόστιμο των 250 ευρώ, γεγονός που προκάλεσε την έκπληξη τόσο του ίδιου όσο και των υπόλοιπων λουόμενων που παρακολουθούσαν από την ακτή.

Ο «πόλεμος» των σχολίων στο TikTok

Η είδηση της επιβολής του προστίμου πήρε γρήγορα τεράστιες διαστάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το βίντεο που κατέγραψε τη στιγμή του ελέγχου από το Λιμενικό έγινε viral μέσα σε ελάχιστες ώρες, δημιουργώντας δύο στρατόπεδα στα σχόλια.

Από τη μία πλευρά, πολλοί χρήστες έκαναν λόγο για υπερβολική αυστηρότητα και «κυνήγι» των τουριστών σε στιγμές χαλάρωσης, υποστηρίζοντας ότι οι περισσότεροι πολίτες αγνοούν παντελώς την ύπαρξη αυτών των κανόνων. Από την άλλη πλευρά, αρκετοί υπογράμμισαν ότι οι κανόνες ασφαλείας στη θάλασσα υπάρχουν για να σώζουν ζωές και ότι η ημιμάθεια ή η αδιαφορία μπορεί να οδηγήσει σε τραγικά ατυχήματα.

Χαρακτηριστικά, χρήστης του TikTok αναφέρει «Να κοιτάς το θετικό ότι έμεινες στα 250..αφού δεν σου είπαν οι επιστήμονες κ αφαίρεση διπλώματος όλα καλά..», ενώ άλλος γράφει «Μήπως να φοράμε σωσίβιο και όταν είμαστε στην άμμο ;» και ένας τρίτος σημειώνει «Με αυτούς που έχουμε μπλέξει σε λίγο θα μετράνε και τα κυβικά αέρα που ανασενουμε».

Από την άλλη μεριά άλλος γράφει στα σχόλια κάτω από το βίντεο «Μπράβο στα παιδιά!» ενώ άλλος χρήστης του TikTok υποστηρίζοντας τις Αρχές που επέβαλλαν το πρόστιμο αναφέρει σε σχόλιό του «Το πρόστιμο το δίνουν στους Ανεύθυνους για να καταλάβουν οτι βάζουν την Ζωή τους σε κίνδυνο. Τα λάθη κοστίζουν»

Το βίντεο που έγινε viral στο TikTok:

Τι ορίζει η αυστηρή νομοθεσία για τη χρήση SUP

Το συγκεκριμένο συμβάν, το οποίο δημοσιοποιήθηκε από τοπικά μέσα και μεταφέρθηκε γρήγορα στο TikTok συγκεντρώνοντας δεκάδες χιλιάδες προβολές, άνοιξε μια μεγάλη συζήτηση για το τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται κατά τη χρήση της σανίδας όρθιας κωπηλασίας.

Η ελληνική νομοθεσία είναι απόλυτα σαφής και περιλαμβάνει τους εξής βασικούς κανόνες: