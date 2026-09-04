Στο Ηράκλειο χρειάστηκε να μεταβεί ένας 13χρονος από τα Χανιά, προκειμένου να υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση, μετά από επίθεση που φέρεται να δέχθηκε από ομάδα ανηλίκων.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην οδό Κοραή, κοντά σε σχολείο. Σύμφωνα με το flashnews.gr, τον 13χρονο φέρεται να προσέγγισε ομάδα τουλάχιστον πέντε παιδιών ηλικίας 14 και 15 ετών, τα οποία τον ξυλοκόπησαν.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που ο 13χρονος βρισκόταν στο στόχαστρο της συγκεκριμένης παρέας, καθώς είχε προηγηθεί σειρά απειλών. Το βράδυ της Πέμπτης, μάλιστα, οι ανήλικοι φέρεται να τον περίμεναν προκειμένου να του επιτεθούν, ενώ κάποιοι από αυτούς φέρονται να κατέγραψαν σε βίντεο όσα συνέβησαν.

Μετά την επίθεση, η οικογένεια του παιδιού ενημέρωσε τις Αρχές και υπέβαλε καταγγελία. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη δύο ανηλίκων, μαζί με τους γονείς τους, ενώ ακόμη ένας ανήλικος έχει ταυτοποιηθεί.

Ο 13χρονος μετέβη την Παρασκευή στο Ηράκλειο, όπου αναμένεται να εξεταστεί από ιατροδικαστή για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα των τραυματισμών του.