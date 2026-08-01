Στη σύλληψη ενός 15χρονου και της 49χρονης μητέρας του προχώρησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου (01/08), οι αστυνομικοί της Τροχαίας Χανίων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι αστυνομικοί διενήργησαν έλεγχο στον 15χρονο, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι υπό την επήρεια αλκοόλ.

Παράλληλα, δεν είχε το δικαίωμα οδήγησης λόγω ορίου ηλικίας, ενώ το όχημα στερούνταν της απαραίτητης ασφάλισης που επιβάλλει ο νόμος.

Αμέσως μετά τη βεβαίωση των παραβάσεων, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του ανηλίκου. Παράλληλα, συνελήφθη και η 49χρονη μητέρα του με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Τα διοικητικά πρόστιμα που επιβλήθηκαν συνολικά για τις παραβάσεις αγγίζουν τα 1.280 ευρώ.

Εντολή Εισαγγελέα: Στο στόχαστρο το πανηγύρι και η εταιρεία ενοικίασης

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Διοικητής της Τροχαίας Χανίων, Ευστρατία Κουλαρά, ο 15χρονος και η μητέρα του οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα, ο οποίος αφού τους άφησε ελεύθερους, διέταξε τη διενέργεια προανάκρισης.

Η έρευνα των Αρχών στρέφεται στον εντοπισμό του υπευθύνου στο πανηγύρι όπου διασκέδαζε ο 15χρονος, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος του σέρβιρε αλκοόλ, αλλά και στην εταιρεία ενοικίασης πατινιών, για να διερευνηθεί πώς και από ποιον επιτράπηκε σε έναν 15χρονο να νοικιάσει και να χρησιμοποιήσει το όχημα.

Εντατικοποίηση των ελέγχων για αλκοόλ και πατίνια

Η κα Κουλαρά κατέστησε σαφές ότι οι έλεγχοι της Τροχαίας θα είναι συνεχείς και καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, με επίκεντρο την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας που διέπει την κατοχή και χρήση των ηλεκτρικών πατινιών.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως αυστηροί έλεγχοι διεξάγονται πλέον και στα τοπικά πανηγύρια, τόσο για την πρόληψη χορήγησης αλκοόλ σε ανήλικους, όσο και με αλκοτέστ στους οδηγούς κατά την αποχώρησή τους.