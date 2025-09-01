Έναν εφιάλτη έζησε μια 23χρονη στα χέρια του 21χρονου συντρόφου της, τα ξημερώματα της Κυριακής, 31/8, σε περιοχή των Χανίων.

Μετά από έντονο καβγά, ο 21χρονος σύντροφος της κοπέλας την άρπαξε από τα μαλλιά, την έσυρε σε χωράφι και τύλιξε τα χέρια του γύρω από τον λαιμό της, προσπαθώντας να την πνίξει.

Η νεαρή γυναίκα κατάφερε να ξεφύγει και προσπάθησε να επιστρέψει στο σπίτι για να προφυλαχθεί, αλλά ο δράστης μπήκε στο αυτοκίνητό του και επιχείρησε να την τραυματίσει, αναπτύσσοντας ταχύτητα.

Λίγο νωρίτερα είχε αρπάξει την τσάντα της και τα προσωπικά της έγγραφα, καθώς και τραπεζικές κάρτες.

Η κοπέλα κατήγγειλε άμεσα το περιστατικό στην ΕΛ.ΑΣ., με αποτέλεσμα ο 21χρονος να συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία και απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο.

Σημειώνεται ότι ο δράστης είχε συλληφθεί πριν από μερικούς μήνες για παρόμοιο βίαιο επεισόδιο σε βάρος της ίδιας γυναίκας, γεγονός που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της υπόθεσης, και τη συνεχιζόμενη επικινδυνότητά του.

Στα δικαστήρια ο 21χρονος

Στα Δικαστήρια Χανίων οδηγήθηκε σήμερα το πρωί ο 21χρονος που κατηγορείται για τη βίαιη επίθεση σε βάρος της 23χρονης συντρόφου του.

Η νεαρή γυναίκα λαμβάνει την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη, ενώ οι Αστυνομικές και Δικαστικές Αρχές διερευνούν με προσοχή όλες τις πτυχές της υπόθεσης.