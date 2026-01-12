Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, με αποτέλεσμα 33χρονος στα Χανιά να βρίσκεται με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στην Εντατική του νοσοκομείου της πόλης.

Ο νεαρός κινούνταν στις 03.20 στην παλιά Εθνική οδό Χανίων Κισσάμου (νυν Λεωφόρος Μίκη Θεοδωράκη) με κατεύθυνση από Χανιά προς Κίσσαμο, όταν το μηχανάκι που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, πέφτοντας σε μεταλλικά κιγκλιδώματα στο αντίθετο ρεύμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μοτοσικλετιστής υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση από νευροχειρουργούς και ορθοπεδικούς χειρουργούς. Κρίσιμα θεωρούνται τα επόμενα 24ωρα.

Καταγράφηκε από τις Αρχές πως ο 33χρονος φορούσε προστατευτικό κράνος, ενώ το μηχανάκι υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.

Δείτε τις φωτογραφίες: