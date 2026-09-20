Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (19/9) στον Ομαλό Χανίων, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ένας 60χρονος άνδρας έπεσε σε γκρεμό, με συνέπεια να χάσει τη ζωή του.

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη στο Ξυλόσκαλο, στην είσοδο του φαραγγιού της Σαμαριάς όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 60χρονος, κάτοικος των Λάκκων Ομαλού, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό.

Κατά την πτώση του αυτοκινήτου από τον δρόμο στον γκρεμό, ο 60χρονος εκτινάχτηκε έξω από το όχημα.

Στο σημείο μετέβησαν δυνάμεις της πυροσβεστικής οι οποίοι περισυνέλλεξαν τον 60χρονο και τον παρέδωσαν στους διασώστες του ΕΚΑΒ αλλά δυστυχώς είχε χάσει την ζωή του.

Τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνούν οι αστυνομικές αρχές.

ΠΗΓΗ: flashnews.gr