Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές Αρχές το πρωί της Τετάρτης 17 Ιουνίου, καθώς άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στα Χανιά.

Λίγο πριν τις 10:00 το πρωί, ο 92χρονος εντοπίστηκε μέσα σε «λίμνη αίματος» με ένα κουζινομάχαιρο δίπλα του, στην οδό Αγίου Βασιλείου στο Πασάκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του, καθώς οι αστυνομικές Αρχές δεν βρήκαν ίχνη πάλης ή παραβίασης της κατοικίας.

Ο ιατροδικαστής, επίσης απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Ο 92χρονος έφερε μαχαιριές σε χέρια και λαιμό από το κουζινομάχαιρο.

Πηγή: Ζarpa Νews