Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου, γύρω στις 02:30, στην Παλιά Εθνική Οδό, στο ύψος της περιοχής της Παρηγοριάς στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, επιβατικό όχημα στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα έχασε τον έλεγχο και εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να προσκρούσει με σφοδρότητα πάνω σε ΚΑΦΑΟ, πιθανότατα του ΟΤΕ.

Από τη δύναμη της σύγκρουσης προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές, ωστόσο, από καθαρή τύχη, κανείς από τους επιβαίνοντες δεν τραυματίστηκε.

Ο οδηγός του οχήματος εγκατέλειψε το σημείο και αναζητείται από τις αρχές, ενώ την προανάκριση για τα αίτια του συμβάντος έχει αναλάβει η Τροχαία Χανίων.