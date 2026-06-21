Στο φως της δημοσιότητας ήρθε ένα βίντεο που αποτυπώνει τις στιγμές της σφοδρής σύγκρουσης ενός αυτοκινήτου, το οποίο παρέσυρε σταθμευμένα οχήματα και ένα ταξί το πρωί του Σαββάτου (20/6), στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, στα Χανιά της Κρήτης.

Το όχημα κινούνταν με κατεύθυνση προς την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, όταν ο οδηγός του έχασε τον έλεγχο κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Τροχαία. Αρχικά, το αυτοκίνητο προσέκρουσε πάνω σε δύο σταθμευμένα οχήματα.

Δείτε στιγμιότυπα από το συμβάν:

Στη συνέχεια της τρελής του πορείας, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, συγκρούστηκε με ένα διερχόμενο ταξί και τελικά ανατράπηκε στη μέση του δρόμου.

Παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος, ο οδηγός απεγκλωβίστηκε μόνος του από το αναποδογυρισμένο όχημα. Λίγο μετά, διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων, έχοντας υποστεί ευτυχώς μόνο ελαφρά τραύματα.