Άγνωστοι, χωρίς να έχει ακόμα διευκρινιστεί η αιτία, εισέβαλαν και προκάλεσαν απίστευτες ζημιές χτες το βράδυ στον ξενώνα «Θαλπωρή» τη φιλόξενη στέγη, απολύτου δικαιοδοσίας της Ιεράς Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου που προορίζεται για τους συνοδούς ασθενών του Νοσοκομείου Χανίων που προέρχονται από την επαρχία του Νομού, την υπόλοιπη Κρήτη, την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο ξενώνας που εγκαινιάστηκε το 2014 και βρίσκεται στον χώρο του Νοσοκομείου, κάτω από τον Ναό του Αγίου Γεωργίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Flashnews.gr μέσα από την Ι.Μ. Κυδωνίας και Αποκορώνου, οι άγνωστοι έσπασαν με λοστούς και άλλα αντικείμενα τις κλειδαριές από τις πόρτες, προκάλεσαν επίσης και άλλες υλικές ζημιές, όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες, ωστόσο, δεν έκλεψαν, καθώς μέσα στους χώρους του ξενώνα υπάρχουν αντικείμενα που θα μπορούσαν να είχαν κλαπεί, όπως καφετιέρες, ηλεκτρική σκούπα, εικόνες, ακριβές κορνίζες κ.α. Το ευτυχές ήταν ότι χτες το βράδυ δεν υπήρχε κάποιο άτομο να διαμένει εντός του ξενώνα, ενώ ήδη η υπόθεση έχει ανατεθεί στην αστυνομία που αναζητά τους δράστες.

Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι παρόμοιο συμβάν έγινε και το προηγούμενο Σάββατο.

Με ανακοίνωση της η Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου τοποθετείται επί του συμβάντος:

«Η Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου εκφράζει τη βαθυτάτη λύπη και την έντονη καταδίκη της για τον πρόσφατο βανδαλισμό που σημειώθηκε σήμερα το βράδυ στον νοσοκομειακό ξενώνα της Μητροπόλεως μας, Θαλπωρή , προκαλώντας ζημιές σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό.

Το περιστατικό συνιστά αδικαιολόγητη προσβολή προς έναν χώρο αφιερωμένο στην περίθαλψη, την φροντίδα και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Η Μητρόπολη έχει αναθέσει την υπόθεση στις αρμόδιες αρχές κάνοντας έκκληση να πάψουν να υπάρχουν τέτοιες παραβατικές συμπεριφορές σε ένα έργο που έχει γίνει για να προσφέρει ΘΑΛΠΩΡΗ στους ανθρώπους που συνοδεύουν ασθενείς στον Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Να σημειωθεί ότι το ίδιο περιστατικό στον ίδιο χώρο έχει λάβει χώρα στο διάστημα μίας ακριβώς εβδομάδας, καταγεγραμμένο στην ΕΛ. ΑΣ».

Εντός των προσεχών ημερών η Ι.Μ. Κυδωνίας και Αποκορώνου θα προβεί στις απαιτούμενες κινήσεις ώστε να τοποθετηθούν συστήματα ασφαλείας στους χώρους πέριξ εκτός και εντός του ξενώνα.