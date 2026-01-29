Στη φυλακή οδηγήθηκε, μετά την καταδίκη του στο αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελιοδικείο, ένας άνδρας που πρωταγωνίστησε την Κυριακή σε αιματηρό επεισόδιο μέσα σε εστιατόριο στο Παλιό Λιμάνι των Χανίων, με θύμα συγγενικό του πρόσωπο.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης αλλά και για ενδοοικογενειακή απειλή, για άλλο επεισόδιο που είχε λάβει χώρα 10 μέρες πριν. Συνολικά του επιβλήθηκε ποινή 52 μηνών χωρίς αναστολή καθώς ήταν ήδη υπότροπος για υπόθεση προηγούμενης χρονιάς.

Από το επεισόδιο προκλήθηκε αναστάτωση στο κατάστημα το οποίο ήταν σε ώρα λειτουργίας.

Στη διάρκεια της δίκης, αναδείχτηκε η προβληματική συμπεριφορά του συγκεκριμένου απέναντι σε πολλά μέλη της οικογένειάς του, που παραστάθηκαν προς υποστήριξη των κατηγοριών.

