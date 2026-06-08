Ζευγάρι συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής 8 Ιουνίου, στα Χανιά μετά από άγριο διαπληκτισμό.

Σε ένα χωριό του Δήμου Πλατανιά, μια 70χρονη και ένας 58χρονος λογομάχησαν έντονα, και κατέληξαν να βιαιοπραγούν ο ένας πάνω στον άλλον.

Ειδικότερα, ο 58χρονος χτύπησε με την πατερίτσα του την 70χρονη κι εκείνη στη συνέχεια πήρε ένα μαχαίρι και τον χτύπησε στο κεφάλι.

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο και μετέφεραν το τραυματισμένο ζευγάρι στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Εκεί διαπιστώθηκε πως τα τραύματα της 70χρονης και του 58χρονου ήταν ελαφρά και συνελήφθησαν από την Αστυνομία.

Αξίζει να σημειωθεί πως το συγκεκριμένο ζευγάρι έχει απασχολήσει ξανά τις αστυνομικές Αρχές στο παρελθόν και πάλι για βίαια επεισόδια.

Πηγή: Zarpa News