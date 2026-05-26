Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιχείρηση διάσωσης άνδρα, 67 ετών, γαλλικής υπηκοότητας, στο φαράγγι Αγίας Ειρήνης του Δήμου Καντάνου – Σελίνου Χανίων Κρήτης.

Πρόκειται για μέλος ομάδας περιπατητών, οι οποίοι ήταν εκείνοι που άμεσα ειδοποίησαν την Πυροσβεστική.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων, το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Καντάνου και τη 19 Ε.ΜΟ.Δ.Ε.

Οι πυροσβέστες προσέγγισαν τον τραυματισμένο άνδρα, τον ασφάλισαν και τον μετέφεραν στη νότια έξοδο του φαραγγιού, όπου και παρελήφθη από το ΕΚΑΒ.

Στη συνέχεια ο 67χρονος μεταφέρθηκε από το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Στην επιχείρηση συνέδραμαν και το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ανατολικού Σελίνου.