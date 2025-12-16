Η υπόθεση της εξαφάνισης ενός 72χρονου στον Πλατανιά Κρήτης, ο οποίος είχε χαθεί από την περασμένη Πέμπτη (11/12) είχε αίσιο τέλος. Ο ηλικιωμένος άντρας εντοπίστηκε προχθές το βράδυ(14/12), σε υπόγειο χώρο κτιρίου στην περιοχή του Ταυρωνίτη. Παρά την αναστάτωση, είναι καλά στην υγεία του και μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο Χανίων.

Όπως αναφέρθηκε, ο 72χρονος είχε φύγει στις 11 Δεκεμβρίου για να πάει στην εργασία του, ωστόσο, δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι του μετά την ολοκλήρωση της βάρδιάς του.

Ακόμη δεν έχουν διαλευκανθεί τα αίτια της εξαφάνισής του αλλά σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετωπίζει αρκετά σοβαρά θέματα υγείας, που ενδεχομένως να σχετίζονται με το συγκεκριμένο περιστατικό.