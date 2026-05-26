Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του σοβαρού τραυματισμού του ηλικίας 3 ετών κοριτσιού στα Χανιά, με τη δικογραφία να διευρύνεται και τις Αρχές να εστιάζουν πλέον σε κακουργηματικές πράξεις κατά των δύο γονέων, ενώ το παιδί εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ.

Στην αρχική κατηγορία σε βάρος της 25χρονης μητέρας για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, προστέθηκε αυτή της ψευδούς κατάθεσης, πλημμεληματικού χαρακτήρα, για την οποία παραπέμφθηκε χθες στο αυτόφωρο για να δικαστεί, από όπου έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί και να δικαστεί εκ νέου σήμερα στις 12 το μεσημέρι.

Ταυτόχρονα, τόσο η 25χρονη μητέρα όσο και ο 27χρονος σύντροφος της και πατέρας του κοριτσιού, Πακιστανικής υπηκοότητας, φέρονται να κατηγορούνται για τα κακουργήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της πρόκλησης επικίνδυνων σωματικών βλαβών, για τα οποία η εισαγγελία αναμένεται να εκδώσει εντάλματα σύλληψης, προκειμένου στη συνέχεια να τους ασκήσει διώξεις και τους παραπέμψει σε απολογία. Το έργο των αστυνομικών αρχών αναμένεται να διευκολύνει η εξέταση DNA στα τέσσερα παιδιά της 25χρονης, στην ίδια και στον 27χρονο, ώστε να εξακριβωθεί αν ο Πακιστανός είναι ο βιολογικός πατέρας όλων των παιδιών.

Η 25χρονη μητέρα οδηγήθηκε χθες (25/5) το πρωί ενώπιον του αυτόφωρου μονομελούς πλημμελειοδικείου κατηγορούμενη για ψευδή κατάθεση, καθώς μετά την σύλληψη της για την υπόθεση τραυματισμού του τρίχρονου παιδιού της, έδωσε στις αστυνομικές αρχές ψευδή στοιχεία ταυτότητας, σύμφωνα με δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.ΑΣ. κ. Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Έλαβε ωστόσο προθεσμία για να δικαστεί σήμερα στις 12:00 το μεσημέρι. Ο δε σύντροφός της, ο οποίος οδηγήθηκε στο αυτόφωρο λίγο αργότερα κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, έλαβε προθεσμία για την Τετάρτη (27/5).

Πού επικεντρώνονται οι έρευνες των Αρχών

Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών είναι επικεντρωμένες στο οικογενειακό περιβάλλον της 25χρονης και του 27χρονου συντρόφου της, στις συνθήκες κάτω από τις οποίες διαβιούσαν τα τέσσερα παιδιά ηλικίας από έξι μηνών έως οκτώ ετών και στις συνθήκες και τα αίτια πρόκλησης των σοβαρότατων τραυμάτων στο μόλις τριών ετών κοριτσάκι τους.

Το παιδάκι εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ. Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσηλευτικού ιδρύματος κ. Γιώργο Χαλκιαδάκη, «το παιδί έφερε ένα υποσκληρίδιο αιμάτωμα, θλάσεις στον εγκέφαλο, ένα κάταγμα στο δεξιό βραχιόνιο και ορισμένες άλλες εκδορές και εκχυμώσεις στο σώμα του».

Στο νοσοκομείο Χανίων φιλοξενούνται τα άλλα τρία παιδιά

Παράλληλα, στο νοσοκομείο Χανίων, φιλοξενούνται τα άλλα τρία παιδιά της 25χρονης, ένα οκτώ ετών, ένα έξι ετών και ένα μόλις έξι μηνών. Με τη φροντίδα της Κοινωνικής Υπηρεσίας τα τρία παιδιά, μετά την σύλληψη της μητέρας τους, βρήκαν μια ζεστή αγκαλιά στα πρόσωπα των ανθρώπων του νοσοκομείου Χανίων που μερίμνησαν για την ένδυση, την ψυχολογική στήριξη και τη φροντίδα τους. Ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων Γιώργος Μπέας, σε ανάρτηση του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης έκανε γνωστό ότι «τρία μικρά παιδιά, μόλις 6 μηνών, 6 και 8 ετών, από το περιβάλλον της μικρούλας που διασωληνώθηκε, βρέθηκαν ξαφνικά στην ανάγκη προστασίας, φροντίδας και ασφάλειας. Οι Παιδίατροι, οι Γενικοί Χειρουργοί, ο Ορθοπεδικός, οι Ακτινολόγοι, αλλά πάνω απ’ όλους οι Νοσηλευτές μας και η Κοινωνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, κινητοποιήθηκαν ακαριαία. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο εξασφαλίστηκαν ρουχαλάκια, είδη πρώτης ανάγκης και ό,τι απαιτούνταν ώστε το παιδιατρικό μας τμήμα να μετατραπεί σε μια ζεστή αγκαλιά για τα μικρά παιδιά».

Μάλιστα ο κ. Μπέας, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο Χαμόγελο του Παιδιού για την άμεση ανταπόκριση στο κάλεσμά του νοσοκομείου για την προσφορά ρουχισμού και παιχνιδιών καθώς και «στην εξαιρετική συνεργασία με το Τμήμα Ανηλίκων της Ασφάλειας Χανίων και την Εισαγγελία Ανηλίκων, που λειτούργησαν με ταχύτητα, ευαισθησία και υψηλό αίσθημα ευθύνης. Σε στιγμές σαν κι αυτές, η υγεία ξεπερνά τα όρια της ιατρικής πράξης. Γίνεται προστασία, αξιοπρέπεια, συνεργασία, ανθρωπιά», υπογράμμισε ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων.

Η 25χρονη μαζί με τον 27χρονο και τα τέσσερα παιδιά, ζούσαν σε μια αποθήκη σε χωριό του Ακρωτηρίου, δίπλα σε θερμοκηπιακή καλλιέργεια, την οποία τους είχε παραχωρήσει ο ιδιοκτήτης. Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, η μητέρα απουσίαζε τις πρωινές ώρες και τα παιδιά ήταν μόνα τους στον χώρο. Η 25χρονη, σύμφωνα πάντα με κατοίκους, εργαζόταν σε ταβέρνα του Ακρωτηρίου.

