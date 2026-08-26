Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Τετάρτης 26 Αυγούστου στην περιοχή της Χρυσοπηγής στα Χανιά, όταν ένας άνδρας αυτοπυροβολήθηκε με πιστόλι ενώ βρισκόταν σταθμευμένος μέσα στο αυτοκίνητό του.

Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χανίων.

Ο άνδρας διατήρησε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια της διακομιδής, ενώ οι δυνάμεις της Αστυνομίας που έφτασαν στην περιοχή διεξάγουν εντατικές έρευνες για να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το συμβάν.

Πηγή: zarpanews