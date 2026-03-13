Αναστάτωση προκλήθηκε στην τοπική κοινωνία Χανίων, όταν ένας άνδρας έπεσε σε πεζοδρόμιο και χτύπησε το κεφάλι του.

Πιο συγκεκριμένα, το μεσημέρι της Παρασκευής, ο μεσήλικας σκόνταψε σε τρύπα που έχουν αφήσει στην διάβαση τυφλών στα νέα πεζοδρόμια της ανάπλασης στην οδό Υψηλάντων δίπλα στο δημαρχείο.

Ο άνδρας κατά την πτώση τραυματίστηκε στο κεφάλι, ενώ περαστικοί του έσπευσαν να τον βοηθήσουν.

Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο σημείο ώστε να παραλάβει τον τραυματία και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Περίοικοι έβαλαν κάδο στην τρύπα και ενημέρωσαν τον δήμο. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews στο ίδιο πεζοδρόμιο υπάρχει και άλλη ίδια τρύπα…

Πρόκειται για σημεία στα οποία υπήρχαν κολώνες ηλεκτρισμού οι οποίες αφαιρέθηκαν στο πλαίσιο της ανάπλασης των πεζοδρομίων αλλά δυστυχώς δεν τοποθετήθηκε έστω ένα πλέγμα με πασάλους έτσι ώστε να γίνεται εύκολα ορατή η τρύπα στο πεζοδρόμιο.