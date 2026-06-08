Αναστάτωση προκλήθηκε στην τοπική κοινωνία των Χανίων με άνδρα που παρενόχλησε σεξουαλικά ανήλικους.

Το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, κατά τις 21:30, στην περιοχή της Σούδας, ένας 34χρονος αλλοδαπός πλησίασε έναν 14χρονο που καθόταν στο λιμάνι με τον φίλο του και τους πρότεινε να προβούν σε σεξουαλικές πράξεις μαζί του.

Τα ανήλικα αγόρια έντρομα αποχώρησαν από το σημείο. Ωστόσο, ο δράστης τους ακολούθησε ως το 1ο Δημοτικό Σχολείο Σούδας, το οποίο απέχει τουλάχιστον 1,5 χιλιόμετρο από το λιμάνι.

Ο 34χρονος τους έφτασε και προέβη σε ασελγείς πράξεις, θωπεύοντας τα αγόρια, ενώ συνέχισε να τους προτείνει να προβούν σε σεξουαλικές πράξεις μαζί του έναντι αμοιβής.

Στη συνέχεια, οι 14χρονοι αποχώρησαν από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Σούδας και περιέγραψαν το σκηνικό στους γονείς τους, οι οποίοι προχώρησαν σε καταγγελία στις αστυνομικές Αρχές.

Οι άνδρες της Αστυνομίας εντόπισαν και συνέλαβαν τον 34χρονο την περασμένη Κυριακή στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων.

Σημειώνεται ότι την ώρα που τον εντόπισαν οι Αρχές, ο άνδρας επιχείρησε να ληστέψει έναν 21χρονο Βρετανό, αφού του είχε προτείνει πρώτα να προβεί επίσης σε σεξουαλικές πράξεις μαζί του, φιλώντας τον στο μάγουλο.

Με πληροφορίες από Zarpa News