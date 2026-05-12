Στη σύλληψη πέντε ατόμων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά, στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται δύο ανήλικοι, ένας 20χρονος, αλλά και δύο γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι δύο ανήλικοι, ηλικίας 16 και 17 ετών, φέρονται να κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι σε διάφορα σημεία της πόλης, διακινώντας ποσότητες κάνναβης. Κατά τον έλεγχο που τους έγινε, οι αστυνομικοί εντόπισαν δέκα συσκευασίες με κάνναβη, καθώς και ζυγαριά ακριβείας, στοιχείο που εξετάζεται ως ένδειξη συστηματικής διακίνησης.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και ένας 20χρονος, ο οποίος φέρεται, σύμφωνα με τις αρχές, να προμήθευε τους ανηλίκους με τις ναρκωτικές ουσίες.

Παράλληλα, συνελήφθησαν δύο γυναίκες, ηλικίας 43 και 45 ετών, οι οποίες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, λόγω της εμπλοκής των παιδιών τους στην υπόθεση.

Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας 11 Μαΐου 2026, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων, στο πλαίσιο ελέγχων για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου στο ηλεκτρικό δίκυκλο όχημα όπου επέβαιναν οι δύο ανήλικοι, κατασχέθηκαν συνολικά 53,7 γραμμάρια κάνναβης σε δέκα συσκευασίες, μία ζυγαριά ακριβείας, τρίφτης κάνναβης και ένα κινητό τηλέφωνο. Επιπλέον, ένας από τους ανηλίκους φέρεται να επέδειξε πλαστό έγγραφο ταυτοποίησης, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία και για πλαστογραφία πιστοποιητικών.

Η αστυνομική έρευνα οδήγησε στη συνέχεια στον εντοπισμό και τη σύλληψη του 20χρονου. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του βρέθηκαν μικροποσότητα κάνναβης, τρίφτης, 110 ευρώ σε μετρητά και ένα κινητό τηλέφωνο.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

«Συνελήφθησαν χθες (11.05.2026) το απόγευμα σε περιοχή του Δήμου Χανίων από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων τρεις ημεδαποί (20χρονος και δύο ανήλικοι) κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών, ενώ σε βάρος ενός εκ των ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία και για πλαστογραφία πιστοποιητικών. Επιπλέον συνελήφθησαν δύο γυναίκες (αλλοδαπή και ημεδαπή) ηλικίας 43 και 45 ετών, για παραμέληση της εποπτείας των ανηλίκων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ελέγχων για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, απογευματινές ώρες χθες (11.05.2026) πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε δίκυκλο ηλεκτρικό όχημα στο οποίο επέβαιναν οι ανήλικοι, κατά τη διάρκεια του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δέκα (10) συσκευασίες με ποσότητα κάνναβης συνολικού βάρους 53,7 γραμμαρίων, ζυγαριά ακριβείας, τρίφτης κάνναβης και κινητό τηλέφωνο. Επιπλέον ο ένας εκ των ανηλίκων επέδειξε πλαστό έγγραφο ταυτοποίησης.

Από τη συνεχιζόμενη αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι δύο ανήλικοι προμηθεύτηκαν την ποσότητα ναρκωτικών ουσιών από 20χρονο ημεδαπό ο οποίος συνελήφθη, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κάνναβης, τρίφτης κάνναβης, το χρηματικό ποσό 110 ευρώ και κινητό τηλέφωνο.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.»