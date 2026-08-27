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Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικές Αρχές σε 38χρονο άνδρα, χθες, Τετάρτη 26 Αυγούστου, όταν απείλησε με όπλο τον αδελφό του.
Τα δύο αδέρφια λογομάχησαν, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο και ο 38χρονος επέστρεψε σπίτι του. Ωστόσο το περιστατικό δεν σταμάτησε εκεί, καθώς ο συλληφθείς κατευθύνθηκε προς την οικία του αδελφού του, κρατώντας μια κυνηγετική καραμπίνα.
Ο 38χρονος ξεκίνησε να τον απειλεί με το όπλο μπροστά στο ανήλικο ανιψάκι του.
Η αφορμή που οδήγησε στο περιστατικό δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί. Οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη το 38χρονου και το όπλο κατασχέθηκε.
Πηγή: Zarpa News