Μια οβίδα βάρους περίπου 50 κιλών και μήκους 1,5 μέτρου, από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο η οποία εντοπίστηκε κατά τις εκτελούμενες εργασίες εκσκαφής σε οικόπεδο που βρίσκεται στην οδό Κριτοβουλίδου στα Χανιά, κινητοποίησε τις αρμόδιες Αρχές στην πόλη.

Από την στιγμή του εντοπισμού της, στην περιοχή μετέβησαν η Αστυνομία, η Πυροσβεστική, το ΕΚΑΒ καθώς και οι πυροτεχνουργοί για την ασφαλή απομάκρυνση της.

Για την απενεργοποίηση και ακολούθως για την εξουδετέρωσή της κλήθηκε από την Αθήνα η ομάδα εξόρυξης ναρκών ξηράς. Η βόμβα απενεργοποιήθηκε επιτυχώς το μεσημέρι και περίπου στις 14.00 ξεκίνησε η μεταφορά της με όχημα του στρατού σε ασφαλές σημείο για την εξουδετέρωσή της.

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