Ενώπιον των δικαστικών Αρχών, προκειμένου να απολογηθεί, οδηγήθηκε σήμερα το πρωί ο 21χρονος φοιτητής που συνελήφθη επ’ αυτοφώρω έξω από εταιρεία ταχυμεταφορών, την ώρα που παραλάμβανε δέμα με μεγάλες ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης κρυμμένες μέσα σε κουτιά παιχνιδιών.

Παράλληλα, αύριο Παρασκευή (14/08), αναμένεται να απολογηθεί ο 26χρονος Φινλανδός που συνελήφθη για την ίδια υπόθεση, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν επιπλέον ναρκωτικά, ανάμεσα στα οποία και η επικίνδυνη «ροζ κοκαΐνη» (tusi).

Ναρκωτικά επιμελώς κρυμμένα σε κουτιά παιχνιδιών σε Χανιά και Ηράκλειο

Η σύλληψη του 21χρονου έγινε μόλις παρέλαβε ύποπτο δέμα.

Κατά τον έλεγχο των αστυνομικών Αρχών διαπιστώθηκε ότι εντός του δέματος υπήρχαν 7 κουτιά παιχνιδιών, μέσα στα οποία ήταν τοποθετημένες συσκευασίες που περιείχαν:

4 κιλά και 412 γραμμάρια κάνναβης

κάνναβης 122 γραμμάρια κοκαΐνης

Στο πλαίσιο των ερευνών, εντοπίστηκε και δεύτερο δέμα με τον ίδιο παραλήπτη, το οποίο είχε μεταφερθεί σε υποκατάστημα courier στο Ηράκλειο.

Οι αστυνομικοί το κατάσχεσαν και βρήκαν εντός του επιπλέον 8 κούτες παιχνιδιών που περιείχαν:

7 κιλά και 854 γραμμάρια κάνναβης

κάνναβης 337 γραμμάρια κοκαΐνης

Αύριο η απολογία του 26χρονου Φινλανδού – Βρέθηκε «ροζ κοκαΐνη»

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη την Τρίτη (11/8), και ένας 26χρονος υπήκοος Φινλανδίας, ο οποίος οδηγήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (12/08), στα δικαστήρια Χανίων, όπου του απαγγέλθηκαν κακουργηματικές διώξεις για συμμετοχή σε συμμορία, διακίνηση και χρήση ναρκωτικών, ενώ ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, Παρασκευή (14/8).

Κατά την έρευνα που διενεργήθηκε στο δωμάτιο που νοίκιαζε ο 26χρονος, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν:

132,3 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης (tusi)

ροζ κοκαΐνης (tusi) 109,8 γραμμάρια κάνναβης

κάνναβης Το χρηματικό ποσό των 650 ευρώ

Μία ζυγαριά ακριβείας

Πλήθος υλικών συσκευασίας

Οι ανακριτικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη εξιχνίαση του δικτύου διακίνησης και τον εντοπισμό τυχόν άλλων εμπλεκόμενων προσώπων.