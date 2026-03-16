Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκαν σήμερα επτά από τους 10 συλληφθέντες, μετά την καταγγελία ομαδικού βιασμού 17χρονης, στα Χανιά.

Οι επτά νεαροί -ανάμεσά τους 3 ανήλικοι- πέρασαν το κατώφλι της εισαγγελείας στις 11 το πρωί ενώ διώξεις έχουν ασκηθεί και στους γονείς των ανηλίκων συλληφθέντων.

Πρόκειται για έναν 15χρονο και έναν 18χρονο από τη Βουλγαρία, όπως και τρεις Έλληνες, 17, 21 και 27 ετών. Μάλιστα, ο 17χρονος φέρεται να βιντεοσκοπούσε με το κινητό του τηλέφωνο όσα συνέβαιναν.

Επιπλέον, υπήρξε και άλλος ένας 21χρονος Έλληνας, ο οποίος δε συμμετείχε στον βιασμό, αλλά με χειρονομίες φέρεται να προσέβαλε τη γενετήσια αξιοπρέπειά της.

Τα αδικήματα που βαραίνουν κατά περίπτωση είναι βιασμός με απειλή, σοβαρού και άμεσου κινδύνου ζωής ή σωματικής ακεραιότητας, γενετήσια πράξη χωρίς τη συναίνεση παθόντος, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, πορνογραφία ανηλίκων, κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, παραβίαση τηλεφωνικών συνομιλιών και νόμου περί ναρκωτικών.

Η καταγγελία των δύο ανήλικων κοριτσιών

Τα δύο ανήλικα κορίτσια, μία 16χρονη από τη Βουλγαρία και μία 17χρονη από την Ελλάδα, κατήγγειλαν ότι τη νύχτα της Τετάρτης προς ξημερώματα Πέμπτης 12 Μαρτίου, βρέθηκαν μαζί με 6 άνδρες. Η 16χρονη ανέφερε στις αρχές, ότι έκανε με τη θέλησή της σεξ με έναν από αυτούς, υπό την επήρεια ναρκωτικών, ενώ η 17χρονη κατήγγειλε τον βιασμό της από τους υπόλοιπους 5.

Οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά εντόπισαν τους καταγγελλόμενους ως δράστες καθώς και το κινητό με τα καταγεγραμμένα βίντεο.