Αναστάτωση επικράτησε στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων το πρωί της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου, όταν ένα απορριμματοφόρο της υπηρεσίας ΔΕΔΙΣΑ έπεσε σε καφετέρια την ώρα που ήταν ανοιχτή.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά 10:00 και τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι, οι οποίοι βρίσκονταν στο κατάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του μικρού ηλεκτροκίνητου οχήματος που εκτελεί το δρομόλογιο πόρτα – πόρτα ήταν εκτός για να περισυλλέξει απορρίμματα, το όχημα έφυγε μόνο του, άγνωστο πως και κατέληξε στην καφετέρια.

Οι πελάτες που εκείνη την ώρα έπιναν τον καφέ τους δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν με αποτέλεσμα να τραυματιστούν. Παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ κα μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χανίων, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ο οδηγός συνελήφθη και αναμένεται να δώσει την δική του εκδοχή για το τι συνέβη.

Εικόνες από το συμβάν:

Ο πρόεδρος της ΔΕΔΙΣΑ, Νίκος Ηλιάκης δήλωσε πως το περιστατικό έγινε την ώρα που ο οδηγός είχε κατέβει από το όχημα προκειμένου να αλλάξει σακούλα σε μικρό κάδο απορριμμάτων. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το μικρό απορριμματοφόρο κατέληξε στην καφετέρια δεν έχουν εξακριβωθεί.

Ο συνιδιοκτήτης της επιχείρησης Γιώργος Μαρκουλάκης, εξέφρασε τη λύπη του για το περιστατικό, επιβεβαιώνοντας ότι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, ευτυχώς χωρίς να φαίνεται πως έχουν υποστεί κάτι σοβαρό. Παράλληλα, χαρακτήρισε εξαιρετική τη συγκεκριμένη υπηρεσία αποκομιδής του Δήμου, η οποία λειτουργεί τα τελευταία τρία χρόνια με διακριτικότητα και προσοχή, σημειώνοντας ότι τα αίτια της ανεξέλεγκτης κίνησης του οχήματος θα διερευνηθούν.

Πηγή: Zarpa News