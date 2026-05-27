Θετικές είναι οι εξελίξεις που σημειώνονται στην υπόθεση υγείας της 3χρονης που νοσηλεύεται στην ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ την τελευταία εβδομάδα, μετά την κακοποίηση που φαίνεται να υπέστη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Flashnews.gr, η διαδικασία αφύπνισης που ξεκίνησε από την Τρίτη 26 Μαΐου και συνεχίζει να είναι σε εξέλιξη από χθες, εμφάνισε τα πρώτα θετικά σημάδια για την υγεία του μικρού παιδιού.

Το κοριτσάκι παραμένει νοσηλευόμενο στην ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, ωστόσο αποσωληνώθηκε πλέον και βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ξυπνήσει πλήρως, ωστόσο αυτό, βάσει του ιατρικού πρωτοκόλλου, χαρακτηρίζεται απολύτως αναμενόμενο.

Το 3χρονο βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση από το ιατρικό προσωπικό του ΠΑΓΝΗ, που καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου το μικρό παιδί να ξεπεράσει τον κίνδυνο.