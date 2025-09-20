Μετά τον πολύ έντονο προβληματισμό των αρχών αλλά και των κατοίκων της περιοχής για την συνεχόμενη ροή μεταναστών στο χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά όπως και τα επεισόδια βίας που είχαν εκτυλιχθεί, καταβάλλονται σοβαρές προσπάθειες αποσυμφόρησης του χώρου.

Στο πλαίσιο αυτό έχουν ξεκινήσει μέσω των αρμοδίων φορέων, οι μετακινήσεις μεταναστών, ώστε να μπορεί ο χώρος να είναι βιώσιμος και να βελτιωθούν οι συνθήκες παραμονής.

Συγκεκριμένα, τριακόσιοι πενήντα οκτώ μετανάστες από Αίγυπτο, Πακιστάν και Μπαγκλαντές βρίσκονται πλέον στον προσωρινό χώρο κράτησης από το πρωί του Σαββάτου(13/09) στην Αγυιά, ενώ μέχρι πρότινος φιλοξενούνταν 1.150 άτομα.

Σύμφωνα με την αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Χανίων, Ελένη Ζερβουδάκη, από την Τρίτη(16/09) ξεκίνησαν να αναχωρούν οι μετανάστες, με την προτεραιότητα να έχει δοθεί στους 342 Σουδανούς που είχαν παραμείνει στον χώρο για 25 μέρες.

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών μέσα στο Σαββατοκύριακο, οι αναχωρήσεις θα είναι δύσκολες, την Δευτέρα (22/09) όμως, έχει προγραμματιστεί να προωθηθούν και οι τελευταίοι μετανάστες προς τα κλειστά κέντρα στην ηπειρωτική χώρα.