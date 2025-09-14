Σε 1139 μετανάστες θα ανέλθει ο αριθμός όσων φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις της Αγιάς Χανίων με την αρμόδια Αντιδήμαρχο Ελένη Ζερβουδάκη να κάνει λόγο για «πρωτόγνωρες, απίστευτες καταστάσεις, αν δε ληφθούν μέτρα θα ξεφύγει ο όποιος έλεγχος».

Σύμφωνα με τη Κα Ζερβουδάκη «Αναμένεται να φτάσουν μέχρι αργά το απόγευμα ακόμη 578 μετανάστες, οπότε θα υπάρχουν 1139, διαμορφώνοντας μία πολύ δύσκολη κατάσταση και πλέον είμαστε στο έλεος των συνθηκών ».

Συνεχίζοντας, εξήγησε πως δεν υπάρχουν μετακινήσεις προς Αθήνα και ηπειρωτική χώρα διότι «Φύλαξη και μεταφορά των μεταναστών έχει δοθεί στην ΕΛ.ΑΣ., κάτι όμως που δεν γίνεται. Αυτοί που φυλάνε και προσφέρουν υπηρεσίες κάθε είδους προς τους ταλαιπωρημένους αυτούς ανθρώπους, είναι οι Λιμενικοί. Φυσικά αντιδρούν, είναι ελάχιστοι, δεν είναι πλέον δική τους αρμοδιότητα, με αποτέλεσμα αυτό να έχει αρνητικό πρόσημο παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλων μας».

Η Αντιδήμαρχος Χανίων εξέφρασε επίσης την ανησυχία της σχετικά με τις συνθήκες που ζουν τόσοι πολλοί μετανάστες για τόσες μέρες, σε έναν κλειστό χώρο, στην Αγιά: «… γεγονός που ενδέχεται να δημιουργήσει υγειονομικά προβλήματα. Λύσεις πρέπει να δώσουν οι αρμόδιοι άμεσα, ώστε να μπορέσουμε όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε την έκτακτη αυτή κρίση των μεταναστευτικών ροών», κατέληξε η Αντιδήμαρχος Χανίων.