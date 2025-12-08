Πυροβολισμοί κατά ρυπάς ακούστηκαν στους Κάμπους Κεραμιών του Δήμου Χανίων, στον χώρο της πλατείας, αργά το απόγευμα της Κυριακής, την ώρα μάλιστα που ήταν σε πλήρη εξέλιξη η εκδήλωση για το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα zarpanews.gr, ο δράστης των πυροβολισμών έχει ταυτοποιηθεί και είναι γνωστός στο χωριό.

Η αντίδραση των διοργανωτών ήταν ακαριαία, αφού έπεσαν πάνω του για να τον σταματήσουν ώστε να μην κινδυνεύσει κάποιος παρευρισκόμενος.

Για το περιστατικό αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία.

