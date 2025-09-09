Σήμερα, Τρίτη (09/09), δύο αδέλφια από τον Σταυρό Χανίων, οδηγούνται ενώπιον του Ανακριτή για να απολογηθούν για σοβαρές κατηγορίες που τους αποδίδονται, με επίκεντρο ένα σκάνδαλο εκβιασμών, που σχετίζεται με την ηγεσία της τοπικής Εκκλησίας.

Η υπόθεση αφορά την αμφιλεγόμενη πώληση 175 στρεμμάτων του βουνού του θρυλικού Αλέξη Ζορμπά και τις μεθοδεύσεις τους, για την εκμετάλλευση της εκκλησιαστικής περιουσίας.

Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας φαίνεται να έχει άμεση εμπλοκή στην υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpa news, το 2017, ο τότε Ηγούμενος και Πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου, φέρεται να εκβιάστηκε με ροζ βίντεο και όπως ισχυρίζεται, εξαναγκάστηκε να υπογράψει βεβαιώσεις αποποίησης της εκκλησιαστικής περιουσίας.

Το επίμαχο βίντεο φέρεται να κατέχει δημοσιογράφος από τα Χανιά, ο οποίος συμμετείχε στον εκβιασμό.

Το εν λόγω υλικό περιλαμβάνει ασελγείς πράξεις εις βάρος ανηλίκων αγοριών, κάτι που οδηγεί την αστυνομία να ζητήσει περαιτέρω έρευνες για τον εκβιασμό, που θεωρείται ότι έχει την μορφή του «sextortion».

Ο 57χρονος, φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, μαζί με τον 47χρονο αδελφό του, κατηγορούνται για μια σειρά από σοβαρές παραβάσεις, όπως:

Εκβίαση, τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση

Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία

Εμπορία Επιρροής – Μεσάζοντες σε τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση

Δωροδοκία υπαλλήλου, τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση

Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Αυτές οι ενέργειες αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα του φαινομένου «sextortion» (εκβιασμός μέσω προσωπικών, ενοχοποιητικών ή ευαίσθητων δεδομένων) και εντάσσονται στην ευρύτερη κατηγορία των «white collar crimes», που συνήθως αφορούν άτομα με κοινωνική και θεσμική ισχύ.

Η εκκλησία βρίσκεται στο στόχαστρο αυτής της εγκληματικής δραστηριότητας, με σοβαρές κοινωνικές και ποινικές συνέπειες.

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο στην υπόθεση είναι η βεβαίωση που υπέγραψε ο Ηγούμενος της Αγίας Τριάδας.

Η βεβαίωση αυτή, η οποία αμφισβητείται ως προς την νομική της ισχύ, βρέθηκε στο σπίτι του 57χρονου και σύμφωνα με αυτή, η Μονή αποποιούταν τα δικαιώματά της στην επίμαχη αγροτική έκταση.

Η εμπορική αξία της έκτασης υπολογίζεται στα 1.500.000 ευρώ, σύμφωνα με τα επίσημα συμβόλαια.

Ο 57χρονος κατηγορείται επίσης για:

-Ηθική αυτουργία σε εκβίαση, τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση

-Ηθική αυτουργία σε επικίνδυνες σωματικές βλάβες, τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση

-Απιστία στρεφόμενη κατά νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, με προκληθείσα ζημία άνω των 120.000 ευρώ

Επιπλέον, φέρεται να είχε αναλάβει τον ρόλο του «ιθύνοντα νου» και εντολέα σε περιστατικά ξυλοδαρμών, με εκτελεστές τα δύο αδέλφια.

Σε τηλεφωνική συνομιλία, ο 57χρονος φέρεται να αναφέρει:

«Έχω 12 βίντεο να τραβάς τα μαλλιά σου, τι λέει για όλους σας… Μόνο δολοφονίες δεν μας έχει διατάξει ακόμα να σας κάνουμε.

Εγώ τον έχω τώρα, τον έχω τώρα σε 12 βίντεο, τον έχω σε 1000 δύο φωτογραφίες… μα είναι και μ…ας ο άνθρωπος.»

Η υπόθεση παίρνει ακόμη μεγαλύτερη διάσταση με την εμπλοκή ενός 49χρονου δικηγόρου από τα Χανιά, ο οποίος κατηγορείται για:

Απόπειρα απάτης με προκληθείσα ζημία άνω των 120.000 ευρώ.

Παράβαση καθήκοντος σε συνδυασμό με την εν λόγω απόπειρα απάτης.

Η συγκεκριμένη υπόθεση αναμένεται να έχει σημαντικές νομικές και κοινωνικές επιπτώσεις, καθώς αφορά τόσο την τοπική Εκκλησία όσο και ένα ευρύτερο κύκλωμα εκβιασμών και εκμετάλλευσης ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Οι διάλογοι που έχει καταγράψει ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ. , περιγράφουν εκβιασμούς, συνεννοήσεις για εκλογή νέου Μητροπολίτη, «εξυπηρετήσεις» και απειλές.

Ο διάλογος που αποκαλύπτει το Ζougla.gr, ανάμεσα στα δύο αδέρφια, είναι χαρακτηριστικός των όσων συζητούνταν για το νέο Μητροπολίτη:

Α.Μ : Έλα

Α.Κ : Μπορεί να κάτσει και ο Μελχισεδέκ, ένας δικός μας άνθρωπος.

Α.Μ: Ναι

Α.Κ: Πώς είναι οι σχέσεις;

Α.Μ: Ε άριστες. Του λέω μ@##$ τι έγινε .Ρε μ@#$α μου λέει , γ@#@ τα … χαχα

Α.Κ: Ωραία

Α.Μ : Ναι άστο εκεί είναι. Αν του λέω πήδα…πηδάει αυτός ξέρεις. Φαντάσου όταν τον χειροτονούσαν αυτό ναι ναι …και του φορούσαν τη στολή, είχα πάει εγώ εκεί.

Α.Κ:Α ωραία!

Α.Μ: Ε, τέλος πάντων, θα δούμε ποιος θα πάει, θα δείξει. Τώρα πρέπει να … η Κρήτη να αποφασίσει.

Α.Κ: Η Κρήτη ε;

Α.Μ: Ναι, ποιος θα πάει …

Α.Κ: Βέβαια αυτό δεν είναι καλό για την εκκλησία, γιατί θα πουλήσει ο ίδιος την εκκλησία.

Α.Μ: Ναι

«Εδώ είναι διεφθαρμένοι»

Σε άλλο σημείο της ίδιας συνομιλίας τα δύο αδέρφια μιλούν και για δεύτερο κληρικό και τη βεβαίωση που έχουν από τον Αρχιμανδρίτη ότι τα επίμαχα στρέμματα δεν ανήκουν στη Μονή.

Α.Κ: Άκου, άκου Και ο Ν… (σ.σ. κληρικός ) άμα βγει μη το δώσεις. Γιατί μετά θα ξανακάνει σκάνδαλο.

Α.Μ: O Ν.. δεν ξέρουμε αν βγει ή δεν βγει, αλλά είναι δικός μου, σου λέω. Τέλος! Ο Ν… είναι δικός μου, τέλος! Όταν λέμε είναι δικός μου, είναι δικός μου… πώς να στο πω.

Α.Κ: Ναι ρε φίλε, αλλά εδώ είναι διεφθαρμένοι … θέλαν την περιουσία μου.

Τα επίμαχα στρέμματα πουλήθηκαν αρχικά σε Ισραηλινούς, και στη συνέχεια σε Γερμανούς. Το χαρτί που είχαν στα χέρια τους από τον Αρχιμανδρίτη ότι δεν είναι περιουσία της Ιεράς Μονής, είναι και αυτό που θα δώσουν αύριο στην ανάκριση. Μάλιστα σε διάλογο αναφέρουν :

«Οτιδήποτε και να γίνει, εμείς έχοντας αυτό το χαρτί, είμαστε κατοχυρωμένοι εκατό χιλιάδες τα εκατό. Και μην ξεχνάς τώρα ότι, πρόσεξε, έχουν γίνει δύο και τρεις αγοραπωλησίες. Τα πουλήσανε εκεί σε κάτι Γερμανούς οι Εβραίοι …»