Στη σύλληψη δύο ανδρών ξένης καταγωγής προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά, μετά από έλεγχο στο όχημα στο οποίο επέβαιναν, στο πλαίσιο των εντατικών δράσεων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Το χρονικό του ελέγχου και οι συλλήψεις

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου, 27 Ιουνίου , σε περιοχή του Δήμου Χανίων.

Αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων εντόπισαν ένα ύποπτο επιβατικό αυτοκίνητο (Ι.Χ.Ε.) και το ακινητοποίησαν για έλεγχο.

Μέσα στο όχημα επέβαιναν δύο άνδρες, ηλικίας 30 και 31 ετών, οι οποίοι και συνελήφθησαν.

Τα ευρήματα και οι κατασχέσεις

Σύμφωνα με το cretalive.gr, κατά την ενδελεχή έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 11,3 γραμμάρια κοκαΐνης, 91,2 γραμμάρια κάνναβης, το χρηματικό ποσό των 585 ευρώ, μία ζυγαριά ακριβείας, ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι και τρεις συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, ως μέσου που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά των ναρκωτικών και την τέλεση αξιόποινων πράξεων.

Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για παραβάσεις περί ναρκωτικών ουσιών και περί όπλων. Η επίσημη προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.