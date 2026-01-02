Σε δολιοφθορά απέδωσε την πτώση της κεραίας της ΕΡΤ στο οικόπεδό της ο κάτοικος της περιοχής και αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου Χανίων, Μιχάλης Τσουπάκης, μιλώντας για το περιστατικό στο Zarpa Radio 89,6, σήμερα το πρωί (02/01).

Όπως δήλωσε ο κ. Τσουπάκης «η κεραία που έχει ύψος 88 μέτρα, έχει πέσει κάτω. Η ΕΡΤ δε γνωρίζει κάτι. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν δολιοφθορά, ωστόσο οι ειδικοί θα μας πουν ακριβώς τι έχει γίνει.

Γνωρίζω ότι η ΕΡΤ είχε προβεί σε ελέγχους για τη στατικότητα της κεραίας, οι οποίοι είχαν δείξει, ότι δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι έχουν κοπεί τα επιτόνια όπως λένε, τα πλαϊνά».

Υπενθυμίζεται ότι το οικόπεδο 38 στρεμμάτων της ΕΡΤ, διεκδικεί και νομικά ο Δήμος Χανίων, καθώς η κεραία ήταν ανενεργή και είχε ξεκινήσει προσπάθεια για την εκμετάλλευση του μέρους.

«Ο Δήμος συνεχίζει να διεκδικεί το οικόπεδο. Έχουμε και μια δικαστική διαμάχη με την ΕΡΤ, θα δούμε».