«Ομάδα ενδυνάμωσης και αυτοφροντίδας για γονείς παιδιών με αναπηρία» διοργανώνει ο Συμβουλευτικός Σταθμός της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Χανίων, σε συνεργασία με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο πλαίσιο των δράσεών του για την πρόληψη, την προαγωγή της ψυχικής υγείας και την ενίσχυση της ψυχοκοινωνικής ευημερίας.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, που τιμάται κάθε χρόνο στις 3 Δεκεμβρίου, αναδεικνύοντας τη σημασία της συμπερίληψης, της ισότιμης συμμετοχής και της ουσιαστικής υποστήριξης των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους.

Όπως επισημαίνουν οι αρμόδιοι της δημοτικής αρχής και οι συντονιστές της δράσης: «Με σεβασμό στη μοναδικότητα της εμπειρίας κάθε γονέα, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία επιδιώκει να προσφέρει έναν ασφαλή και υποστηρικτικό χώρο συνάντησης, επικοινωνίας και μοιράσματος. Έναν χώρο όπου οι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να εκφράσουν σκέψεις και συναισθήματα, να ανταλλάξουν εμπειρίες και να αφιερώσουν χρόνο στον εαυτό τους, πέρα από τους καθημερινούς τους ρόλους».

Η φιλοσοφία, η διάρκεια και οι αιτήσεις συμμετοχής

Βασική αρχή της δράσης, η οποία παρέχεται δωρεάν, είναι ότι η φροντίδα του εαυτού δεν αποτελεί πολυτέλεια ούτε μία ακόμη υποχρέωση, αλλά μια ουσιαστική ανθρώπινη ανάγκη που αξίζει χώρο, χρόνο και σεβασμό.

Το πρόγραμμα θα αναπτυχθεί σε έξι συναντήσεις βιωματικού χαρακτήρα, από τον Δεκέμβριο του 2026 έως και τον Ιανουάριο του 2027, κατά τη διάρκεια των οποίων οι συμμετέχοντες θα προσεγγίσουν ζητήματα που αφορούν στις προσωπικές τους ανάγκες, τη συναισθηματική επίγνωση, την αυτοφροντίδα και την αξιοποίηση των προσωπικών και κοινωνικών τους δυνάμεων.