Αναστάτωση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, με δύο νεαρούς που φέρονται να έπεσαν από τα τείχη της Δυτικής Τάφρου στα Χανιά.

Το συμβάν σημειώθηκε κατά τις 04:30 και έγινε γρήγορα αντιληπτό από κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι κάλεσαν το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο 25χρονοι από τη Σλοβενία εντοπίστηκαν σοβαρά τραυματισμένοι και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Το zarpanews.gr επικοινώνησε με τον Διοικητή του Νοσοκομείου, Γιώργο Μπέα, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά πως ο ένας εκ των δύο ανδρών νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με κατάγματα στη σπονδυλική στήλη και το κρανίο, ενώ ο δεύτερος φέρει κατάγματα και υπεβλήθη σε χειρουργείο από τον Διευθυντή της Ουρολογικής Κλινικής.

Στο μεταξύ, εξετάζεται το ενδεχόμενο διακομιδής του πρώτου, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, στο ΠΑΓΝΗ.