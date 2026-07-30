Τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε στα Χανιά τα ξημερώματα της Πέμπτης 30 Ιουλίου, καθώς δυο νέοι άνδρες έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που συνέβη στην εθνική οδό, κοντά στο Κολυμπάρι.

Συγκεκριμένα το τροχαίο σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα, όταν η μηχανή στην οποία επέβαιναν δυο υπήκοοι Αλβανίας, ηλικίας 28 και 34 ετών εξετράπη της πορείας της κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να πέσουν πάνω στην μεταλλική προστατευτική μπάρα και να τραυματιστούν θανάσιμα.

Οι άτυχοι νέοι παρελήφθησαν από ασθενοφόρα και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

ΠΗΓΗ: zarpanews.gr