Ολοκληρώθηκαν μετά τις 5 το απόγευμα της Δευτέρας (4/5) οι απολογίες των τεσσάρων συλληφθέντων για την υπόθεση με τις τηλεφωνικές απάτες στα Χανιά, με τους συλληφθέντες να προσποιούνται ότι είναι υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ και λογιστές προκειμένου να αποσπούν χρηματικά ποσά και κοσμήματα από ανυποψίαστα θύματα.

Το συνολικό όφελος της λείας τους, από τα θύματα τους, αγγίζει τις 65.000 ευρώ.

Από τους τέσσερις που οδηγήθηκαν το πρωί ενώπιον του ανακριτή, οι δύο κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι ένας αφέθηκε ελεύθερος, ενώ ο τέταρτος αφέθηκε μεν ελεύθερος, αλλά κρατείται για άλλη υπόθεση.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Φρατζεσκάκη, δικηγόρο του ενός εκ των συλληφθέντων, ο συγκεκριμένος αρνείται τις κατηγορίες, ενώ προκύπτει ότι δεν έχει σχέση με την κατηγορία και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Ο ίδιος μάλιστα, δεν συνελήφθη αλλά παραδόθηκε στις αρχές.

Συγγενείς των κατηγορουμένων τόνισαν σε δηλώσεις τους πως οι κατηγορίες δεν ευσταθούν και πως οι συλληφθέντες κατηγορούνται άδικα.

Πώς δρούσε η σπείρα

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα επτά άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση, οι τρεις ήταν αδέλφια, ο ένας ήταν σύντροφος της κόρης ενός άλλου μέλους της σπείρας ενώ όλοι ήταν φίλοι μεταξύ τους όπως προκύπτει από φωτογραφίες και άλλο υλικό που έχει συγκεντρώσει η αστυνομία.

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιούσαν παρουσιαζόμενοι είτε ως τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ είτε ως λογιστές ήταν η εξής:

– όταν εμφανίζονταν ως τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ έπειθαν τα θύματά τους να συγκεντρώσουν και να απομακρύνουν για λόγους ασφαλείας, όπως τους έλεγαν, κοσμήματα, χαρτονομίσματα, τραπεζικές κάρτες κ.α. με το πρόσχημα ότι θα γίνονταν εργασίες ρύθμισης της τάσης του ρεύματος ή διόρθωσης βλάβης στα σπίτια τους

– όταν εμφανίζονταν ως λογιστές το σενάριο που εφάρμοζαν προς τα θύματά τους ήταν ότι επειδή δήθεν όφειλαν μεγάλο ποσό στην εφορία καθώς δεν έκαναν τις απαιτούμενες ηλεκτρονικές αγορές που να δικαιολογεί το εισόδημα τους, έπρεπε να συγκεντρώσουν χρήματα για να πληρώσουν το – ανύπαρκτο – πρόστιμο

Οι έξι απάτες που τους «έκαψαν»

Μέχρι στιγμής η έρευνα των αστυνομικών έχει εντοπίσει τουλάχιστον έξι απάτες από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Συγκεκριμένα:

– Το μεσημέρι της 16ης Απριλίου κάλεσαν στο σπίτι 29χρονης και όταν απάντησε ο ανήλικος γιος της τον έπεισαν να βάλει σε μια πλαστική σακούλα κοσμήματα 15.000 ευρώ, μετρητά 1.000 ευρώ και την ταυτότητα της μητέρας του και να την αφήσει έξω από το σπίτι τους

– Λίγη ώρα νωρίτερα το ίδιο μέλος της σπείρας τηλεφώνησε σε 72χρονη και λέγοντας ότι είναι «τεχνικός του ΔΕΔΔΗΕ» την έπεισε να βάλει σε σακούλα κοσμήματα 8.000 ευρώ, 400 ευρώ σε μετρητά και την ταυτότητα και να τα αφήσει, επίσης, στην αυλή του σπιτιού της

– Δύο ημέρες αργότερα κάλεσαν 16χρονο και με το πρόσχημα του ΔΕΔΔΗΕ του πήραν κοσμήματα, τιμαλφή και 70 ευρώ σε μετρητά που έβαλε σε σακούλα και τα άφησε σε κάδο απορριμμάτων κοντά στο σπίτι του

– Στις 22 Απριλίου στόχος τους έγινε 68χρονη, την οποία με το σενάριο του λογιστή έπεισαν να βάλει σε φάκελο 20.000 ευρώ σε μετρητά και να τα παραδώσει σε μέλος της συμμορίας που πήγε στο σπίτι της

– Στις 27 Απριλίου επέστρεψαν στο modus operandi του «τεχνικού του ΔΕΔΔΗΕ» για να πείσουν μια 47χρονη να τους παραδώσει μέσα σε τσάντα κοσμήματα 10.000 ευρώ, μετρητά 200 ευρώ και τραπεζικές κάρτες

– Στις 30 Απριλίου στόχος έγινε 66χρονη την οποία, μάλιστα, τραυμάτισαν στο κεφάλι και στο χέρια όταν την έριξαν κάτω αφού της τράβηξαν με δύναμη την τσάντα μέσα στην οποία την είχαν πείσει να βάλει δύο χρυσά δαχτυλίδια αξίας 7.000 ευρώ

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Χανίων έγιναν η «σκιά» των έξι μελών της σπείρας και κατάφεραν να βάλουν τέλος στη δράση τους. Ενδιαφέροντα είναι τα στοιχεία που προέκυψαν από την εξέταση των κινητών τηλεφώνων των κατηγορουμένων. Από τη συσκευή ενός εξ αυτών ανακτήθηκαν φωτογραφίες στις οποίες φαίνεται ο ίδιος να βρίσκεται μέσα σε κοσμηματοπωλείο και να πουλάει χρυσαφικά που έχει αρπάξει από ένα από τα θύματα.

Επίσης, βρέθηκαν φωτογραφίες με ακριβά ρολόγια αλλά και με «τούβλα» από μετρητά. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι αρέσκοντο να επιδεικνύουν τον… πλούτο τους και να κάνουν… αέρα στον εαυτό τους με δεσμίδες μετρητών.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και μία φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται ένα ρολόι χειρός, το οποίο βρέθηκε κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας επιμελώς κρυμμένο σε αυλή σπιτιού.

ΠΗΓΗ: zarpanews.gr