Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε στην Παλαιά Εθνική Οδό στα Χανιά, τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης, με το βίντεο ντοκουμέντο να βλέπει σήμερα, Δευτέρα 31 Αυγούστου, το φως της δημοσιότητας.

Κατά τις 02:00, στο ύψος της Παρηγοριάς, ένα όχημα με κατεύθυνση προς Κίσσαμο συγκρούστηκε με ένα ταξί τύπου βαν.

Βίντεο από τη στιγμής της σύγκρουσης:

Ο οδηγός του ΙΧ φαίνεται να έχει αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα και να έχασε τον έλεγχο του οχήματός του πάνω στη στροφή. Το όχημα πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με το διερχόμενο ταξί πλαγιομετωπικά.

Το βιντεοληπτικό υλικό καταγράφηκε από την κάμερα που είχε εγκατεστημένη ο οδηγός ταξί στο όχημά του.

Λίγο μετά το συμβάν υπήρξε έντονη αναστάτωση στο σημείο, καθώς οι δύο οδηγοί λογομάχησαν. Παρά την σφοδρότητα της σύγκρουσης, μόνο ο οδηγός του ταξί τραυματίστηκε ελαφρά.

Πηγή: Flash News