Στη σύλληψη ενός 52χρονου προχώρησαν οι Αστυνομικές Αρχές στο Δήμο Κισσάμου Χανίων, την Τετάρτη 26 Αυγούστου, για κλοπές κατ’ εξακολούθηση από κατάστημα 24ωρου Mini Market.

Ο 52χρονος, αφού κέρδισε την εμπιστοσύνη του ιδιοκτήτη και των υπαλλήλων ως τακτικός πελάτης, εκμεταλλευόταν τις στιγμές που ο εκάστοτε υπάλληλος απομακρυνόταν από το ταμείο για να αρπάζει χρήματα.

Ο δράστης ταυτοποιήθηκε από το καταγραφικό των καμερών και συνελήφθη πάνω σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ.

Η μέθοδος δράσης και ο εντοπισμός από τις κάμερες

Η μέθοδος που ακολουθούσε ο δράστης ήταν απλή, αλλά εξαιρετικά αποτελεσματική.

Σύμφωνα με το ertnews, ο άνδρας σύχναζε στο μαγαζί για πολλές ώρες, κυρίως κατά τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες, όταν ο υπάλληλος απομακρυνόταν για λίγα λεπτά από το ταμείο, ο 52χρονος άνοιγε σε χρόνο-ρεκόρ το ξεκλείδωτο ταμείο.

Ο 52χρονος φαίνεται να άρπαζε ποσά που κυμαίνονταν από 200 έως και πάνω από 500 ευρώ, ανάλογα με τις εισπράξεις της βάρδιας.

Η παράνομη δράση του τερματίστηκε όταν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης διαπίστωσε έλλειμμα στο ταμείο κατά την παραλαβή της βάρδιας στις 24 Αυγούστου.

Ελέγχοντας το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, είδε τον 52χρονο στις 04:43 τα ξημερώματα να απλώνει το χέρι στο ταμείο και να αφαιρεί περισσότερα από 300 ευρώ. Ανατρέχοντας στο καταγραφικό των προηγούμενων ημερών (από 18 έως 24 Αυγούστου), διαπίστωσε ότι ο ίδιος πελάτης τον είχε κλέψει άλλες δύο φορές.

«Έπαθα και έμαθα» – Η μαρτυρία του ιδιοκτήτη

Μιλώντας στην ΕΡΤ Χανίων, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος περιέγραψε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η κλοπή και έστειλε το δικό του μήνυμα προς τους επαγγελματίες:

«Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να λέω στους υπαλλήλους μου, όταν φεύγουν από το ταμείο για οποιονδήποτε λόγο, να το κλειδώνουν και να παίρνουν το κλειδί. Έτσι δεν θα μπορούσε να γίνει η κλοπή. Δεν μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη σε κανέναν. Να πω σε όλους όσοι έχουν μαγαζί ότι πρέπει να προσέχουν τον κόσμο που μπαίνει μέσα στις επιχειρήσεις τους».

Σύλληψη στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ

Μετά την επίσημη καταγγελία στο Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν άμεσα τα στοιχεία του 52χρονου και εξαπέλυσαν έρευνες για τον εντοπισμό του.

Την Τετάρτη 26 Αυγούστου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον δράστη ενώ επέστρεφε με λεωφορείο του υπεραστικού ΚΤΕΛ από τα Χανιά προς την Κίσαμο.

Σε σωματική έρευνα που του διενεργήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή του το χρηματικό ποσό των 280 ευρώ (το οποίο κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του Mini Market), καθώς και ένα καινούργιο κινητό τηλέφωνο που μόλις είχε αγοράσει.

Σε βάρος του 52χρονου σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου.