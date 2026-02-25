Επικίνδυνους ελιγμούς με το αυτοκίνητό του έκανε το βράδυ της Τρίτης (24/2) ένας 18χρονος μέσα στο λιμάνι της Σούδας, λίγο πριν τον απόπλου του πλοίου της γραμμής για τον Πειραιά.

Ο 18χρονος βρέθηκε στο λιμάνι, προκειμένου να αποχαιρετήσει φαντάρο φίλο του, ωστόσο αγνοώντας τους κινδύνους, έκανε «παντιλίκια» με το αυτοκίνητο που οδηγούσε.

Άμεσα έγινε αντιληπτός από τους λιμενικούς, οι οποίοι προχώρησαν στην επιβολή διοικητικού προστίμου 500 ευρώ συνολικά για δυο παραβάσεις, για επικίνδυνη οδήγηση αλλά και για έλλειψη σιγαστήρα στην εξάτμιση.

Επίσης, στον 18χρονο οδηγό αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησης.

