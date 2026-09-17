Η 18χρονη μητέρα που κατηγορείται για βαριά σκοπούμενη ενδοοικογενειακή βλάβη σε βάρος του νεογέννητου μωρού της, αφέθηκε ελεύθερη.

Η απολογία της νεαρής γυναίκας πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης, ενώ το μωρό της νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, αλλά σταθερή κατάσταση στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι όροι που της επιβλήθηκαν είναι αυτοί της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισής της σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής ενώ μάλιστα της απαγορεύτηκε να προσεγγίζει και να επικοινωνεί με το νεογέννητο. Παράλληλα, η 18χρονη θα πρέπει να παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας.

Ο δικηγόρος της νεαρής κοπέλας, Γιώργος Φραντζεσκάκης, σημείωσε μεταξύ άλλων πως «είναι και η ίδια ένα παιδί, το οποίο χρειάζεται βοήθεια. Δεν είχε οποιαδήποτε πρόθεση να προκαλέσει οποιοδήποτε κακό στο παιδί. Είναι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Να φανταστείτε ότι όλες αυτές τις μέρες είναι στα κρατητήρια και δεν μπορεί να φάει. Προχθές τη μεταφέραν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για να της δώσουνε κάποια βοήθεια».

Οι δηλώσεις του δικηγόρου της 18χρονης μητέρας:

Το χρονικό της τραγικής υπόθεσης

Ομολόγησε τον ξυλοδαρμό του μόλις 17 ημερών βρέφους της η 18χρονη μητέρα από τα Χανιά, ρίχνοντας φως στα αίτια των βαρύτατων κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων που φέρει το άτυχο αγοράκι. Η νεαρή γυναίκα παραδέχτηκε στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας (ΥΔΕΕ) Χανίων ότι το απόγευμα του Σαββάτου (12/9), γύρω στις 16:00 και ενώ βρισκόταν «υπό έντονη ψυχολογική πίεση» στο πατρικό της σπίτι όπου διαμένει, χτύπησε το μωρό με τα χέρια της στο πρόσωπο.

Σύμφωνα με την αξονική τομογραφία, το βρέφος υπέστη αιμορραγία και στα δύο εγκεφαλικά ημισφαίρια. Κατά την εισαγωγή του, η γενική του εικόνα ήταν ιδιαίτερα επιβαρυμένη, παρουσίαζε σπασμούς, ενώ έφερε εμφανείς μώλωπες στα μάγουλα και μικρές εκδορές στην πλάτη.

Το κουβάρι της φρικτής υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται το μεσημέρι της Κυριακής (13/9) στις 13:30, όταν η 18χρονη, η οποία φέρεται να μεγαλώνει μόνη της το παιδί, μετέφερε το μωρό στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, συνοδευόμενη από τον παππού του. Αρχικά, επιχείρησε να αποπροσανατολίσει τις Αρχές, προβάλλοντας τον ισχυρισμό πως το βρέφος είχε πέσει από μεγάλο ύψος την προηγούμενη ημέρα.

Ωστόσο, η σοβαρότητα και η φύση των ιατρικών ευρημάτων δεν άφησαν περιθώρια αμφιβολίας στους γιατρούς, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία. Άνδρες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων (ΥΔΕΕ) Χανίων έσπευσαν στο νοσοκομείο, προσήγαγαν τη μητέρα και ύστερα από σχετικές ερωτήσεις, η ίδια «έσπασε» και ομολόγησε την πράξη της.

Πηγή: Zarpa News